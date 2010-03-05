Диплом (Экономика)

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Предмет: Экономика и управление на предприятии

Вид работы: Диплом

Тема: Оранизационно-экономическое обоснование обеспеченности предприятия кадровыми ресурсами

(практическая часть- 2 глава должна быть на примере среднего (чел 100 - 150) производственного предприятия)

Объём работы: 70 - 80 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 30 марта 2010 г.

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по сданным главам

При заинтересованности: план работы

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$120
20 дней

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад