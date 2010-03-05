Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Диплом (Экономика)
Предмет: Экономика и управление на предприятии
Вид работы: Диплом
Тема: Оранизационно-экономическое обоснование обеспеченности предприятия кадровыми ресурсами
(практическая часть- 2 глава должна быть на примере среднего (чел 100 - 150) производственного предприятия)
Объём работы: 70 - 80 стр
Антиплагиат: от 85%
Срок сдачи: 30 марта 2010 г.
Стоимость: укажите свою
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по сданным главам
При заинтересованности: план работы
Выбранный исполнитель
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