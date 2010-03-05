Написать диплом экономического направления

Предмет: Коммерция, экономика предприятия

Тема: Хозяйственная деятельность посреднической организации на фармацевтическом рынке.

Срок сдачи: конец марта, но 2 глава нужна будет раньше.

На примере Иркутской Фирмы. За последние 5 лет.

Оригинальность выше 80%

План только примерный. Данных по фирме нет.

Примерный бюджет 3 000р.

Предложения в проект с указанием цены и фирмы на примере которой будете делать.