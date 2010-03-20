Курсовая "Факторный анализ прибыли"

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Тема-"Факторный анализ прибыли"! На предприятии ОАО «Иркутский масложиркомбинат»

План

Введение .

1.Понятие прибыли

2.Задачи, методы, источники анализа прибыли

3.Факторный анализ прибыли от продаж (работ, услуг) и прибыли до налогообложения.

4.Факторный анализ прибыли на предприятии ОАО «Иркутский масложиркомбинат».

Заключение.

Список литературы.

!!! Литература должна быть 2009-2010 года.

Оригинальность более 80%

Срок 14 марта работа должна уже быть сдана.

Примерный бюджет 750 р.

В приложении данные (баланс отправлю исполнителю) и методичка.

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$24
4 дня
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Требования разумные. Оплата произведена в полной объеме и в оговоренные сроки. Заказчик позитивный человек.

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probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад