Курсовая работа по экономике

$200
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Закрыт2 заявки193 просмотра

Курсовая работа по экономике.

объем минимум 30 страниц

ее будут реально читать

работа на заданную тему.

" Исследование предпосылок модернизации СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ"

ожидается что выполнять работу будет человек с высшим экономическим образованием

все требования, пояснения, дополнения -- по почте.

срок исполнения 14 дней.

15 лет назад
akh1
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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