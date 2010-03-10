Курсовая по сеймейной педагогике

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Закрыт8 заявок147 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по семейной педагогике на тему:

Педагогические условия воспитания детей в полной и не полной семье"

Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$35
3 дня
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы