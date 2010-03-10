Необходимо выполнить курсовую работу по развитию речи на тему: Обучение детей составлению загадок. (старший дошкольный возраст)" Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно ...
Курсовая по сеймейной педагогике
Необходимо выполнить курсовую работу по семейной педагогике на тему:
Педагогические условия воспитания детей в полной и не полной семье"
Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.
Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!
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