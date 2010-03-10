Курсовая по сеймейной педагогике

Необходимо выполнить курсовую работу по семейной педагогике на тему:

Педагогические условия воспитания детей в полной и не полной семье"

Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!