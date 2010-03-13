Курсовая по развитию речи

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Завершен2 заявки111 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по развитию речи на тему:

Обучение детей составлению загадок. (старший дошкольный возраст)"

Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
4 дня
Виктор справился с работой на отлично. Все требования были соблюдены. Благодарю за профессиональный подход к работе!!!!
Приятно работать с Арсением четко знает чего хочет оплата в срок.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад