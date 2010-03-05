Курсовая работа Дисциплина Информационные технол.

Текст во вложенном файле

требуется сделать КР к 09.03.2010 работы не много, так что успеете

тему нужно выбрать произвольную (естественно про обогащение урана и подобные вещи писать не стоит) например про машины, ну или ваши предложения.

делать презентацию не нужно!

с вопросами в асю, в порфайле номер.

пишите сразу цену.