ВУЗ:РОАТ Факультет: Промышленное и гражданское строительство Вид работы: Дипломный проект Требования: По ГОСТу Шрифт 14 Интервал 1,5 Объём 100 страниц Дата ...
Диплом по информатике
Добрый день.
Есть диплом по информатике- "Внедрение системы документооборота в компании"
Кто может выполнить данный диплом или у кого есть готовый по данной тематике- оставляйте свои заявки или пишите
576-940-178
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