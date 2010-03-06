Курсовая по статистике "Себестоимость продукции"

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Требования и исходные данные в прилагаемом файле. Пишите стоимость работы и сроки.

15 лет назад
Ovod13
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад