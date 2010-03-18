Реферат экономика природопользования

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Завершен3 заявки107 просмотров

Тема: Собственность на природные ресурсы

от15 до20 листов

Введение актуальность темы

Основная часть

Заключение

Список литературы

сноски обязательно

оформление Гост

проверка на плагиат обязательно

Срок 10,03 до 17,00 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Очережное сотрудничество только положительные эмоции 10 балов заслуженно. Сотруднечество продолжим.
Отличный заказчик, все абсолютно прозрачно, задание и оплата на высшем уровне. +100

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад