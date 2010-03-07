Диплом (Предпринимательство)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки110 просмотров

Предмет: Предпринимательство

Вид работы: Диплом

Тема: Деятельность иностранных предпринимателей в России на благотворительном направлении

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: 30 дней.

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров