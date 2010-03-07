Диплом по менеджменту

$170
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Закрыт7 заявок183 просмотра

Управление инновационным проектом. Объем 60-75 страниц. 2 главы теоритическая и практическая. Предоставляется немного информации по которой надо писать. Теоритическую часть надо написать до 17 марта.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

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