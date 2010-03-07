Есть методические указания. Их вышлю на почту заинтересованным в выполнении проекта (11 мегабайт). Интересую ориентировочные стоимость и сроки. Во вложении идет начало методических указаний (перечень пунктов записки и пример задания).
Диплом по менеджменту
Управление инновационным проектом. Объем 60-75 страниц. 2 главы теоритическая и практическая. Предоставляется немного информации по которой надо писать. Теоритическую часть надо написать до 17 марта.
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