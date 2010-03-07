Курсовая - расчет гидропривода

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Закрыт5 заявок132 просмотра

Есть методические указания. Их вышлю на почту заинтересованным в выполнении проекта (11 мегабайт). Интересую ориентировочные стоимость и сроки. Во вложении идет начало методических указаний (перечень пунктов записки и пример задания).

15 лет назад
qwerty1986
Павел 
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

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