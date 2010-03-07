Диплом Виртуальная модель лабораторного стенда

$250
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Закрыт2 заявки134 просмотра

Виртуальная модель лабораторного стенда исследования аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей в среде Myltisim.

1.Разработка алгоритмического и программного обеспечения модулей лабораторного стенда: теоретического, контроля знаний.

2.Разработка моделей исследуемых схем в среде Myltisim

3.Разработка методического обеспечения.

4.Экспериментальная часть.

15 лет назад
veseliyliveno4ek
Светлана 
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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