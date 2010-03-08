Диплом Математика

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Пед.вуз

Кафедра геометрии

Диплом

Тема: Геометрические преобразования (в 6 классе общеобразовательной школы) по учебнику «Геометрия» Ходот Т.Г.

План в приложении

Сроки сдачи:

4 недели со сдачей по частям каждую неделю

Стоимость: ждем от вас

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров