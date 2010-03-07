Курсовая по налогам

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Предмет Налоги и налогообложение

Тема Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их влияние на финансовое состояние плательщика.

Структура

Введение

Основная часть

Заключение

Литература не менее 8 источников

14 шрифт полуторный интервал, 25 - 30 страниц.

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15 лет назад
MyGuruStudio
Никольский 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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