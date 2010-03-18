Курсовая по маркетингу

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок179 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по маркетингу!!!

Все задания и требования вышлю кого заинтересует данная работа, т.к. файлы по размеру не получается разместить.

Срок выполнения 14.03.2010 до 16.00

Оплата работу после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене после ознакомления с заданием!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$25
3 дня
Мария прекрасно справилась с работой по маркетингу. Работа выполнена на отлично. Всем рекомендую, как профессионального исполнителя!!!!
Благодарю за еще одно приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы