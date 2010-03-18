Курсовая по маркетингу

Необходимо выполнить курсовую работу по маркетингу!!!

Все задания и требования вышлю кого заинтересует данная работа, т.к. файлы по размеру не получается разместить.

Срок выполнения 14.03.2010 до 16.00

Оплата работу после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене после ознакомления с заданием!!!