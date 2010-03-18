Пед.вуз Кафедра геометрии Диплом Тема: Геометрические преобразования (в 6 классе общеобразовательной школы) по учебнику «Геометрия» Ходот Т.Г. План в приложении Сроки сдачи: 4 недели со сдачей по частям каждую ...
Курсовая по маркетингу
Необходимо выполнить курсовую работу по маркетингу!!!
Все задания и требования вышлю кого заинтересует данная работа, т.к. файлы по размеру не получается разместить.
Срок выполнения 14.03.2010 до 16.00
Оплата работу после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене после ознакомления с заданием!!!
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