Написать эссе по теории систем

$7
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Завершен6 заявок179 просмотров

Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме.

Темы для эссе

1. История возникновения и развития теории систем.

2. Математические методы в теории систем.

3. Системный подход в экономике.

4. Системный подход в принятии решений.

5. Исследование достижений теории систем в информационных технологиях

15 лет назад
To5ha
Антон 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$7
3 дня
Доволен, что выбрал для сотрудничества Елену. Работа выполнена качественно и в срок.
Спасибо Антону за проект! Надежный и ответственный заказчик. +10 баллов!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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