Написать эссе по теории систем

Необходимо выполнить курсовую работу по маркетингу!!! Все задания и требования вышлю кого заинтересует данная работа, т.к. файлы по размеру не получается разместить. Срок выполнения 14.03.2010 до 16.00 Оплата работу после ее проверки!!!! ...