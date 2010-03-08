Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме, обязательно с примерами программных продуктов. 1. Бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности. 2. Основные принципы построения ...
Дипломная работа "Разработка устройства"
Выполнить диплом на тему: "Разработка устройства для получения пчелиного яда"
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