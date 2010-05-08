Курсовая: "Статус судьи Конституционного суда РФ"

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Завершен6 заявок199 просмотров

Курсовая по предмету Конституционное право на таму "Статус судьи Конституционного суда РФ".

Кол-во листов: 25

Шрифт: Times new roman 14

Интервал: 1,5

Поля: стандарт

Оплата: WebMoney

15 лет назад
Diannna
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
30 дней
Курсовая написана очень качественно и, что самое главное, в срок. Ставлю 10 баллов))) Спасибо!
Анна - отличный заказчик: четко сформулированное задание, своевременная оплата. Одним словом, сотрудничеством очень довольна :) Спасибо!

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад