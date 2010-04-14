Диплом (Финансы)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки126 просмотров

Предмет: Финансы

Вид работы: Диплом

Тема: Финансовая политика управления затратами туристической фирмы (данные есть)

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: 20 дней.

Стоимость: 4000 руб

Форма оплата: электронные платежи

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$120
20 дней
Вовремя сделанная работа, и доработки! отправка работ без напоминания. приятно работать!
Сотрудничеством с Николаем очень доволен. Четкое задание, оплата точно в срок. Буду рад и дальше с вами работать.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад