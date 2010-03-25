Курсовая по информационным системам

$50
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Завершен2 заявки163 просмотра

Нужна курсовая работа и отчет по практике.

Тема: Автоматизированная информационная подсистема учета поставок товароа в оптовый магазин

материал - http://files.mail.ru/1uayx9

срок 12 марта

бюджет 1500р.

15 лет назад
Tcima
Ирина 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

stacy
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$50
4 дня
Анастасия очень профессионально подходит к выполнению работы. сходу понимает поставленную задачу. Проблем с качеством и со сроком у нас не возникло, да и вообще приятный в общении человечек) буду обращаться при необходимости) спасибо

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stacy
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад