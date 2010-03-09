Диплом по менеджменту

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Необходимо написать диплом по менеджменту (управление качеством продукции).

Методичка есть

Стоимость 3500 руб.

План работы 9 марта. Срок сдачи 18 марта.

15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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