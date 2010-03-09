Диплом по электронике

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо спроектировать простейший адаптивный круиз-контроль. Есть некоторые наработки, подробности в личку. Нужно срочно - неделя-полторы максимум.

15 лет назад
virtualniy
Неуказано 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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