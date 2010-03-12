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Закрыт3 заявки155 просмотров

Реферат "Международные стандарты аудита"

Объем 10-15 листов, 5 источников, источники свежие за последние 3 года

Проверка в системе "Антиплагиат"

Срок к 12.03.2010.

Стоимость 250 руб.

15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$8
3 дня

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад