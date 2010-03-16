Реферат по Истории Беларуси

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Завершен4 заявки188 просмотров

Тема реферата: "Проблема частного предпринимательства в Республике Беларусь"

Объём: до 25 страниц

Срок: 13.03.2010

15 лет назад
freesmileman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Максим прекрасно владеет информацией, работа выполнена качественно и в очень короткие сроки! Рекомендую.
Валера отличный заказчик! Все абсолютно прозрачно, задание и оплата на высшем уровне. +100 Рекомендую.

Заявки фрилансеров

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад