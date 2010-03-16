Необходимо спроектировать простейший адаптивный круиз-контроль. Есть некоторые наработки, подробности в личку. Нужно срочно - неделя-полторы максимум.
Реферат по Истории Беларуси
Тема реферата: "Проблема частного предпринимательства в Республике Беларусь"
Объём: до 25 страниц
Срок: 13.03.2010
Выбранный исполнитель
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