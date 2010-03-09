Необходимо спроектировать простейший адаптивный круиз-контроль. Есть некоторые наработки, подробности в личку. Нужно срочно - неделя-полторы максимум.
Курсовые по туризму
Требования в прикрепленном файле.
Укажите, пожалуйста, цену.
Предложения только в проект.
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