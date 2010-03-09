Курсовой проект по макроэкономике

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Закрыт4 заявки234 просмотра

10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

anna-shitova
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Анна взялась за выполнение работы, после чего на связь не выходит. Личные сообщения игнорирует, но на сайт заходит. Не связывайтесь с такими безответственными людьми!

Заявки фрилансеров

anna-shitova
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад