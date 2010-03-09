Курсовая по прикладной информатике в эк-ке

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

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Тип: курсовая

Тема: сеть автосалонов

необходимо выполнить работу по специальности: Прикладная информатика в экономике

Кто знаком с данной тематикой- оставляете свои контакты- вышлю требования и методичку

icq 576-940-178

Оригинальность: 70%

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P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция

15 лет назад
olegandr5
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
15 дней

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byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
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3 года назад
15 лет назад