10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Курсовая по прикладной информатике в эк-ке
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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Тип: курсовая
Тема: сеть автосалонов
необходимо выполнить работу по специальности: Прикладная информатика в экономике
Кто знаком с данной тематикой- оставляете свои контакты- вышлю требования и методичку
icq 576-940-178
Оригинальность: 70%
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P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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