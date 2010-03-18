Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности. требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть) тема: инновационная. разработка ...
Реферат основы права
Тема: Авторское и изобретательное право
Объем 15 до 20листов
Плагиат от80%
Структура работы
Содержание
Введение
Основная часть
Заключение
Список литературы от5 источников и более
Обратите внимание шрифт 12 таим
срок 14,03 до 10 мск
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