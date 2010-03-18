Реферат основы права

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Завершен2 заявки96 просмотров

Тема: Авторское и изобретательное право

Объем 15 до 20листов

Плагиат от80%

Структура работы

Содержание

Введение

Основная часть

Заключение

Список литературы от5 источников и более

Обратите внимание шрифт 12 таим

срок 14,03 до 10 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Очередное сотрудничество с Марией только + эмоции. Спасибо Вам!
Очень надежный заказчик, надеюсь на сотрудничество с вами!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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