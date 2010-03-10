Диплом по рекламе

Вид работы Курсовая работа Предмет/ВУЗ Соц. администрирование / РГСУ Тема Социально-психологическое обеспечение профессионального самоопределения специалиста по социальной работе Срок 23.03.2010 до 18:00 МСК Объем 25-30 стр. (без учета ...
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Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности.
требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть)
тема: инновационная. разработка программы продвижения предприятия
сроки: максимум 2 недели
предоплата 20%, дальнейшая оплата по факту работы
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