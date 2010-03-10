Диплом по рекламе

Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности.

требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть)

тема: инновационная. разработка программы продвижения предприятия

сроки: максимум 2 недели

предоплата 20%, дальнейшая оплата по факту работы