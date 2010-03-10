Диплом по рекламе

$200
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Закрыт11 заявок324 просмотра

Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности.

требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть)

тема: инновационная. разработка программы продвижения предприятия

сроки: максимум 2 недели

предоплата 20%, дальнейшая оплата по факту работы

15 лет назад
vivas
37 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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vikki8
36 лет
15 лет в сервисе
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12 лет назад
15 лет назад
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Алексей 
46 лет
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15 лет назад
15 лет назад
$200
21 день

Заявки фрилансеров

vikki8
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
scienceofficer
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад