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Закрыт1 заявка177 просмотров

Тема диплома: " Расчет норийно-конвеерного перегружателя производительностью 900 тыс тонн для Кандалакшского морского торгового порта" Нужно в дипломе 10 листов А1 чертежей, и минимум 80 страниц.

Оплата ЯД WMR

15 лет назад
cincinat
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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