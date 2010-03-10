Диплом (Информационная перегрузка)

Вид работы Диплом

Предмет/ВУЗ МГИМО/ психология

Тема Информационная перегрузка

Срок 25.03.2010 до 18:00 МСК (план и теоретич. глава и введение)

Объем 60 – 80 стр.

Требования к работе Диплом выполняем по частям.

Вначале нужен план и теоретич. глава

Общая структура работы:

Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, разработанность проблемы и т.д.)

1. Теоретич. глава (Главное строго по теме и без лишней воды: раскрытие проблемы и ее актуальность, раскрытие теоретич. понятий и терминов, описание взглядов различных авторов на проблему и пр.)

2. Практическая глава (эмпирическое исследование )

3. Практич. глава (выводы и пути решения проблемы)

Заключение 3-5 стр. (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели)

СИЛ (не старше 2006 года, обязат. использование периодики, допустимы электронные ресурсы)

Приложения

Стоимость: 1200р – план, теория и введение

Примечания Правила оформления работы вышлю автору. Антиплагиат не менее 70%