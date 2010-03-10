Реферат Русский язык и культура речи

Данный фрилансерочень безответственен уже не первый раз срывает работу, первый раз не хотела писать отзыв пожалела, постоянно в асе просила работу в этоге я все таки согласилась отдать проект. Думала ладно всякое бывает. Осторожно данный фрилансер может подвести Не рекомендую!