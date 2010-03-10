Диплом по маркетинговым исследованиям (КПИ ФММ)

Здравствуйте.

Ищу фрилансера, желательно с КПИ факультета менеджмента и маркетинга (закончил или заканчивает)для написания дипломной работы (бакалаврат).

Рассмотрю и других кандидатов.

От Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. Ваша специальность и какой ВУЗ оканчивали.

2. Примеры работ по маркетинговым исследованиям.

3. Контакты.

Работу будем писать постепенно и под моим постоянным контролем. Некоторые правки будем делать вместе. Ориентировочный объем работы - 80 страниц.