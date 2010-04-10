Дипломная работу по бухгалтерскому учету

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Завершен7 заявок176 просмотров

Выполнить дипломную работу согласно МУ. Тема: Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. За основу взять курсовую работу (работу пришлю). Пишите в личку. Все пришлю по почте. Срок 1 апреля

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$150
20 дней
Работой довольны! В срок, качественно. Будем работать дальше!
Спасибо Елене за интересный проект, работать было приятно и комфортно. Рекомендую как грамотного и честного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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