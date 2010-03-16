Тема: Стилистические возможности словообразования. Способы словобразования. Объем 15 до 20листов Плагиат от80% Структура работы Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы от5 источников и более срок ...
Реферат по хозяйственному праву.
Темы на выбор:
Особенности правового положения фондовых бирж.
Особенности правового положения закрытых акционерных обществ.
Особенности правового положения страховых организаций.
Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
Реферат представляет собой сопоставление различных точек зрения разных авторов или научных школ по избранной теме.
Объем - 7-15 страниц.
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