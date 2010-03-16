Реферат по хозяйственному праву.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок193 просмотра

Темы на выбор:

Особенности правового положения фондовых бирж.

Особенности правового положения закрытых акционерных обществ.

Особенности правового положения страховых организаций.

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.

Реферат представляет собой сопоставление различных точек зрения разных авторов или научных школ по избранной теме.

Объем - 7-15 страниц.

15 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Спасибо! Получила в указанный срок отлично сделанную работу!
Было приятно поработать с заказчиком. Со сроками не торопила, но работу проверила и оплатила оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад