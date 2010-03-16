Реферат по психологии проф. деятельности

$50
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Завершен12 заявок218 просмотров

Тема реферата:

Трудовая мотивация.

В реферате необходимо раскрыть в чем суть трудовой мотивации и какие функции выполняет мотивационная сфера профессиональной деятельности.

Объем - 5-7 стр.

15 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
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LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад