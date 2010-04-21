Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности. требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть) тема: инновационная. разработка ...
Реферат по "кредит, деньги, банки"
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