Диплом (финансы и кредит)

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Завершен1 заявка99 просмотров

Тема: Государственное регулирование оплаты труда.

Объём 60-70 листов. Срок до 19 марта.

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$140
7 дней
С Марией работаю уже 2 года. Всегда точное соблюдение сроков и отличное качество работ. Работать с такими авторами -одно удовольствие. Спасибо, Мария, за долгосрочное и плодотворное сотрудничество!
Сергей - заказчик, который умеет мотивировать автора в процессе работы. Большое спасибо за совместную работу. Только 10 баллов Мария.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад