Специальность Государственное и муниципальное управление. Специализация :Управление природными ресурсами! ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами Примерный план работы Введение ...
Диплом (финансы и кредит)
Тема: Государственное регулирование оплаты труда.
Объём 60-70 листов. Срок до 19 марта.
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