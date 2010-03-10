Диплом по педагогике

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Написать теоритическую часть диплома.

Тема: Подготовка воспитанников детского дома(мальчиков) к будущей семейной жизни.Введение:

Глава 1:

1. Особенности детей, воспитывающихся в детском доме.

2. Подготовка к семейной жизни как важнейшая часть социализации.

Глава 2:

1. Опыт работы в детских домах по воспитанию мальчиков.

15 лет назад
AHaritonov
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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