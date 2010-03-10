Диплом по управлению водными ресурсами

Очень разочарована своим ужасным выбором.Человек оказался совершенно не компетентным в теме работы,хотя убедил,что имеет доступ к библиотеке и хорошо разбирается в теме. Хотя и предоставил главу в срок, но на 100% скаченную из интернета,причем работа оказалась на уровне 1 класса и обещанной библиотекой тут не пахнет совершенно, иногда нужно хотя бы читать то,что качаете. Не оригинально было делать из заключения-введение,надо же было до такого додуматься. Контрольное списывание я не заказывала,списать любой умеет.На исправление времени не осталось. Человек даже не удосужился исправить скаченную информацию, ни ссылок,ничего. Просто ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Даже не удосужился ответить на мои замечания. Никогда больше не обращусь к этому автору и вам не советую ,если только не хотите прогореть также как и я.Гнать в шею надо таких ЛЖЕспециалистов.