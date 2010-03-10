Написать теоритическую часть диплома. Тема: Подготовка воспитанников детского дома(мальчиков) к будущей семейной жизни.Введение: Глава 1: 1. Особенности детей, воспитывающихся в детском доме. 2. Подготовка к семейной жизни как важнейшая часть социализации. ...
Диплом по управлению водными ресурсами
Специальность Государственное и муниципальное управление.
Специализация :Управление природными ресурсами!
ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами
Примерный план работы
Введение
Глава 1. Понятие и основы управления водными ресурсами. (теория)
1.1. Воды и водные ресурсы как объект управления.
1.2. Субъекты управления. Особенности управления водных ресурсов. Разделение на центральные регионы, муниципальное управление.
1.3. Объекты управления:
Глава 2. Проблемы управления водными ресурсами. (практика)
2.1. Законодательные особенности управления водными ресурсами.
2.2. полномочия органов власти
2.3. Бассейновое управление, муниципальное управление.
Заключение
Приложения
Список литературы
Глава 2-практическая часть на примере Тюменской области
(проходит практику в комитете экологии тюменской области)
План может меняться по ходу работы, можно предложить свой вариант плана или дополнить этот)
Черновой вариант работы нужен 26 марта, потом времени месяц на доработки. 1 глава к 19 марта
Объем 70-80 листов без учета приложений
оформление полей:
Левое - 20 мм,
Правое - 10 мм,
Верхнее - 20 мм,
Нижнее - 20 мм.
1,5 интервал,шрифт Обычный, Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14
Остальное в методичке
оригинальность от 85%
Цена 4000 рублей с речью
Оплата рублями на сбербанк или вебмани (по желанию)
Укажите какие данные нужны для практической части, попробуем достать
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