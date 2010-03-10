Диплом по управлению водными ресурсами

$134
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Закрыт5 заявок207 просмотров

Специальность Государственное и муниципальное управление.

Специализация :Управление природными ресурсами!

ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами

Примерный план работы

Введение

Глава 1. Понятие и основы управления водными ресурсами. (теория)

1.1. Воды и водные ресурсы как объект управления.

1.2. Субъекты управления. Особенности управления водных ресурсов. Разделение на центральные регионы, муниципальное управление.

1.3. Объекты управления:

Глава 2. Проблемы управления водными ресурсами. (практика)

2.1. Законодательные особенности управления водными ресурсами.

2.2. полномочия органов власти

2.3. Бассейновое управление, муниципальное управление.

Заключение

Приложения

Список литературы

Глава 2-практическая часть на примере Тюменской области

(проходит практику в комитете экологии тюменской области)

План может меняться по ходу работы, можно предложить свой вариант плана или дополнить этот)

Черновой вариант работы нужен 26 марта, потом времени месяц на доработки. 1 глава к 19 марта

Объем 70-80 листов без учета приложений

оформление полей:

Левое - 20 мм,

Правое - 10 мм,

Верхнее - 20 мм,

Нижнее - 20 мм.

1,5 интервал,шрифт Обычный, Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14

Остальное в методичке

оригинальность от 85%

Цена 4000 рублей с речью

Оплата рублями на сбербанк или вебмани (по желанию)

Укажите какие данные нужны для практической части, попробуем достать

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$150
10 дней
magicfairytale
Дмитрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$150
12 дней
Очень разочарована своим ужасным выбором.Человек оказался совершенно не компетентным в теме работы,хотя убедил,что имеет доступ к библиотеке и хорошо разбирается в теме. Хотя и предоставил главу в срок, но на 100% скаченную из интернета,причем работа оказалась на уровне 1 класса и обещанной библиотекой тут не пахнет совершенно, иногда нужно хотя бы читать то,что качаете. Не оригинально было делать из заключения-введение,надо же было до такого додуматься. Контрольное списывание я не заказывала,списать любой умеет.На исправление времени не осталось. Человек даже не удосужился исправить скаченную информацию, ни ссылок,ничего. Просто ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Даже не удосужился ответить на мои замечания. Никогда больше не обращусь к этому автору и вам не советую ,если только не хотите прогореть также как и я.Гнать в шею надо таких ЛЖЕспециалистов.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
magicfairytale
Дмитрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад