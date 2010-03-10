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Диплом по клинической психологии
Вид работы Диплом
Предмет/ВУЗ КГМУ, факультет клинической психологии, кафедра психиатрии и клинической психологии
Тема Влияние алекситимии на субъективную интерпретацию внутренних ощущений у больных ИБС
Срок 26.03.2010 до 18:00 МСК (план, теоретич. глава и введение)
Объем 60 – 80 стр. весь диплом
Требования к работе Диплом выполняем по частям.
Вначале нужен план, введение и теоретич. глава
Общая структура работы:
Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, объякт, предмет, гипотеза, разработанность проблемы, теоретич. и практич. значимость, структура работы и т.д.)
Объект: психическая реальность лиц с клиническим диагнозом «ишемическая болезнь сердца».
Предмет: особенности субъективной семантики интрацептивных ощущений.
Цель: выявление взаимосвязи между степенью осознанности внутренних ощущений и наличием алекситимии.
Задачи:
1. Изучение особенностей оценки интрацептивных ощущений у больных ИБС.
2. Диагностика наличия или отсутствия алекситимии у больных ИБС.
3. Выявление особенностей субъективной семантики интрацептивных ощущений у больных ИБС в заивисимости от отсутствия или наличия алекситимии.
Гипотеза: Предположение о наличии связи между уровнем осознанности внутренних переживаний и наличием алекситимии, а именно: у пациентов с наличием алекситимии уровень осознанности внутренних переживаний будет ниже, чем у пациентов, у которых алекситимия не выявлена.
Независимые переменные: наличие соматического заболевания (ИБС) и наличие или отсутствие алекситимии.
Зависимая переменная: степень осознанности интрацептивных ощущений.
Способ контроля независимой переменной: предварительный отбор групп.
Способ контроля внешних условий: создание константных условий.
Теоретич. глава: 3 параграфа:
1. Обзор взглядов на проблему связи алекситимии и ишемической болезни сердца.
2. Ишемическая болезнь сердца как психосоматическое заболевание.
3. Психологические феномены, способствующие появлению и развитию ишемической болезни сердца.
В каждом параграфе должно содержаться не менее 10 страниц текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал - 1,5).
Цитаты должны быть из разных источников, чем больше - тем лучше. Оптимальное кол-во цитат на странице - не более двух. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов обозначается многоточием.
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Обязательно указание номеров страниц в источнике.
Ссылка на литературный источник пишется так: [номер источника в списке; цитируемая страница]
СИЛ (не старше 2006 года, обязат. использование периодики, учебной литературы, допустимы электронные ресурсы). Рекомендуемые источники вышлю автору
Приложения
Стоимость: 2500р – план, теория и введение
Примечания Антиплагиат не менее 70%
Нужна очень сильная, качественная, авторская работа.
Выбранный исполнитель
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