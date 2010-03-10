Диплом по клинической психологии

Вид работы Диплом

Предмет/ВУЗ КГМУ, факультет клинической психологии, кафедра психиатрии и клинической психологии

Тема Влияние алекситимии на субъективную интерпретацию внутренних ощущений у больных ИБС

Срок 26.03.2010 до 18:00 МСК (план, теоретич. глава и введение)

Объем 60 – 80 стр. весь диплом

Требования к работе Диплом выполняем по частям.

Вначале нужен план, введение и теоретич. глава

Общая структура работы:

Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, объякт, предмет, гипотеза, разработанность проблемы, теоретич. и практич. значимость, структура работы и т.д.)

Объект: психическая реальность лиц с клиническим диагнозом «ишемическая болезнь сердца».

Предмет: особенности субъективной семантики интрацептивных ощущений.

Цель: выявление взаимосвязи между степенью осознанности внутренних ощущений и наличием алекситимии.

Задачи:

1. Изучение особенностей оценки интрацептивных ощущений у больных ИБС.

2. Диагностика наличия или отсутствия алекситимии у больных ИБС.

3. Выявление особенностей субъективной семантики интрацептивных ощущений у больных ИБС в заивисимости от отсутствия или наличия алекситимии.

Гипотеза: Предположение о наличии связи между уровнем осознанности внутренних переживаний и наличием алекситимии, а именно: у пациентов с наличием алекситимии уровень осознанности внутренних переживаний будет ниже, чем у пациентов, у которых алекситимия не выявлена.

Независимые переменные: наличие соматического заболевания (ИБС) и наличие или отсутствие алекситимии.

Зависимая переменная: степень осознанности интрацептивных ощущений.

Способ контроля независимой переменной: предварительный отбор групп.

Способ контроля внешних условий: создание константных условий.

Теоретич. глава: 3 параграфа:

1. Обзор взглядов на проблему связи алекситимии и ишемической болезни сердца.

2. Ишемическая болезнь сердца как психосоматическое заболевание.

3. Психологические феномены, способствующие появлению и развитию ишемической болезни сердца.

В каждом параграфе должно содержаться не менее 10 страниц текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал - 1,5).

Цитаты должны быть из разных источников, чем больше - тем лучше. Оптимальное кол-во цитат на странице - не более двух. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов обозначается многоточием.

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Обязательно указание номеров страниц в источнике.

Ссылка на литературный источник пишется так: [номер источника в списке; цитируемая страница]

СИЛ (не старше 2006 года, обязат. использование периодики, учебной литературы, допустимы электронные ресурсы). Рекомендуемые источники вышлю автору

Приложения

Стоимость: 2500р – план, теория и введение

Примечания Антиплагиат не менее 70%

Нужна очень сильная, качественная, авторская работа.