Cпециальный проект для Марии Гаража

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Завершен2 заявки150 просмотров

Реферат

дисциплина: Социальная психология и соцработа

тема: Разработка системы действий специалиста социальной службы по работе с детьми-инвалидами

От исполнителя требуются глубокие знания по предмету.

15 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mari-84
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничество с Лианой оказалось очень интересным. Хороший заказ, продуктивные консультации, своевременная полная оплата (это при том, что работа была передана Лиане в полном объеме, и другой заказчик мог просто кинуть). С самого начала работы сразу расположила к себе как отзывчивый, приятный в общении человек. Спасибо Вам! По-больше бы таких заказчиков! :-)

Заявки фрилансеров

mari-84
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад