Специальность Государственное и муниципальное управление. Специализация :Управление природными ресурсами! ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами Примерный план работы Введение ...
Cпециальный проект для Марии Гаража
Реферат
дисциплина: Социальная психология и соцработа
тема: Разработка системы действий специалиста социальной службы по работе с детьми-инвалидами
От исполнителя требуются глубокие знания по предмету.
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