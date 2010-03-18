Cпециальный проект для Марии Гаража

Сотрудничество с Лианой оказалось очень интересным. Хороший заказ, продуктивные консультации, своевременная полная оплата (это при том, что работа была передана Лиане в полном объеме, и другой заказчик мог просто кинуть). С самого начала работы сразу расположила к себе как отзывчивый, приятный в общении человек. Спасибо Вам! По-больше бы таких заказчиков! :-)