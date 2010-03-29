Курсовая маркетинг аптека

I Глава .

Анализ эффективности деятельности оргсистемы.

1.1 Историческая справка. Правовая форма. Основной вид деятельности.

1.2 Характеристика оргструктуры, функции отделов служб.

1.3 Техника, экономический анализ (объём выпуска продукции, реализация, себестоимость продукции услуг, прибыль от реализации, валовая - балансовая, чистая прибыль). Штатная численность работников, категории работников, фонд заработной платы. Качество продукции. Количество отказов, рекламации, стоимость брака.

1.4 Финансовый анализ (бухгалтерская форма 1,2).

1.5 Анализ окружающей среды (поставщики, потребители). Свод анализ.

1.6 Определение приоритетов, целей, задач.

IIГлава.

Измерение и оценка уровня производительности методом экспертного моделирования.

2.1 Составление сводной анкеты матрицы рангов.

2.2 Определение степени согласования мнений экспертов.

2.3 Построение экономической - математической модели и расчет интегрального коэффициента производительности- результативности.

III Глава.

Разработка программы развития производительности-результативности на основе построения и имитационной модели.

3.1 Моделирование вариантов функционирования предприятия и определение наиболее вероятного вариант а.

3.2 Разработка мероприятий повышения производительности-результативности ( мероприятии, ответственные сроки реализации) .

Требования: оригинальность строго не менее 85%, в работе обязательно сноски в низу текста, в ведение: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы.

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