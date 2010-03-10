Диплом Разработка проекта по созданию системы КУ

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Диплом

- Предмет (кафедра): Менеджмент организации (управление проектами)

- Тема работы: Разработка проекта по созданию системы корпоративного управления

Есть план

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров