Специальность Государственное и муниципальное управление. Специализация :Управление природными ресурсами! ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами Примерный план работы Введение ...
Диплом на французском языке
Нужен диплом по французскому языку.
Срок - 16 марта.
Тему дам выбранному исполнителю.
Объем 70-80 стр.
Есть курсовая, которую можно использовать в качестве основы.
Заявки фрилансеров
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