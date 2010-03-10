Диплом + практика Инвестиционная привлекательность

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Диплом

Д+ПП

- тема: Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность предприятия

- срок 20 марта

Предприятие должно быть СТРОГО производственное.

Исследование рассматривается со стороны стратегического инвестора

Прибыль от инвестиционных вложений, которую хотят получать инвесторы составляет 21%.

Вопросы: срок окупаемости, эффект в виде прибыли.

После чего оценивается финансовое состояние предприятия для подтверждения.

Преддипломная производственная практика - с 11 января по 2 апреля 2010г. (12 недель)

Есть план и методичка

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров