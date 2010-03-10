Специальность Государственное и муниципальное управление. Специализация :Управление природными ресурсами! ТЕМА- Организационно – правовые проблемы управления водными ресурсами Примерный план работы Введение ...
Диплом + практика Инвестиционная привлекательность
Диплом
Д+ПП
- тема: Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность предприятия
- срок 20 марта
Предприятие должно быть СТРОГО производственное.
Исследование рассматривается со стороны стратегического инвестора
Прибыль от инвестиционных вложений, которую хотят получать инвесторы составляет 21%.
Вопросы: срок окупаемости, эффект в виде прибыли.
После чего оценивается финансовое состояние предприятия для подтверждения.
Преддипломная производственная практика - с 11 января по 2 апреля 2010г. (12 недель)
Есть план и методичка
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