Диплом Таможенная академия №1

Тема: Разработка концепции создания таможенно-логистического терминала в автомобильном пункте пропуска.(Уссурийская таможня).

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Дополнительную информацию для диплома, методичку вышлем выбранному специалисту.

Объём всей дипломной работы до 90 страниц.

В случае успешной сдачи преддипломной практики и 1-ой главы избранный специалист получает весь заказ на всю дипломную работу.

В случае отрицательной рецензии по преддипломной практике и 1 главе диплома заказ аннулируется клиентом вообще и специалисту оплачивается 50% от стоимости 1 главы за срыв заказа.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость за составление практики и за 1-ую главу и стоимость выполнения всей работы.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи всей работы 15.04.2010.

Работу отдавать по главам.

В первую очередь нужен отчёт по преддипломной практике до 24.03.2010.