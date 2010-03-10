Курсовая работа "Анализ использования оборудования по мощности и пути повышения эффективности их функционирования".
Диплом на француском языке
Факультет: иностранных языков (романо-германское отделение)
Вид работы: Дипломная работа
Тема: “Moyens (procédés) lingustiques et stylistiques employés par Emile Zola pour la création de l'image féminine dans les romans
“Au Bonheur des dames”, ‘‘ Nana’’, “Germinal”.
“Лингвистические и стилистические средства, используемые Э. Золя для создания женского образа на примере романов “Дамское счастье”, “Нана”, “Жерминаль”.
Требования:
По ГОСТу
Шрифт 14
Интервал 1,5
Объем: всего нужно 70-80 страниц
В библиографии должно быть указано издательство, где были напечатаны книги, материал которых используется в работе. Добавить стилистические средства.
Курсовая которую надо использовать во вложеном файле ее нужно использовать полностью
План к диплому надо составить отличный от плана курсовой.
дата сдачи 15 марта. 20,00 мск
постоянно быть на связи
Заявки фрилансеров
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