Диплом на француском языке

Факультет: иностранных языков (романо-германское отделение)

Вид работы: Дипломная работа

Тема: “Moyens (procédés) lingustiques et stylistiques employés par Emile Zola pour la création de l'image féminine dans les romans

“Au Bonheur des dames”, ‘‘ Nana’’, “Germinal”.

“Лингвистические и стилистические средства, используемые Э. Золя для создания женского образа на примере романов “Дамское счастье”, “Нана”, “Жерминаль”.

Требования:

По ГОСТу

Шрифт 14

Интервал 1,5

Объем: всего нужно 70-80 страниц

В библиографии должно быть указано издательство, где были напечатаны книги, материал которых используется в работе. Добавить стилистические средства.

Курсовая которую надо использовать во вложеном файле ее нужно использовать полностью

План к диплому надо составить отличный от плана курсовой.

дата сдачи 15 марта. 20,00 мск

постоянно быть на связи